VIŠE OD 18.000 ĐAKA IZ 40 ŠKOLA U SRBIJI ZAPOČINJE RECIKLAŽNU AVANTURU „EKO JUNACI U AKCIJI“

U šest gradova širom Srbije – Vranju, Petrovcu na Mlavi, Valjevu, Pirotu, Aranđelovcu i Kruševcu – pokrenut je edukativno-takmičarski projekat „Eko junaci u akciji“. Kroz ovu inicijativu učenici osnovnih škola imaju priliku da nauče o važnosti pravilne selekcije ambalažnog otpada, razvijaju ekološke navike i daju svoj doprinos očuvanju životne sredine.

Projekat okuplja 40 osnovnih škola uz učešće više od 18.000 učenika. U školama su postavljene kutije za odvajanje ambalažnog otpada i edukativni posteri, a nagrade će biti dodaljene u četiri takmičarske kategorije koje nagrađuju najuspešnije gradove, škole i najkreativnije pojedince.

Projekat realizuju operater ambalažnog otpada Sekopak i kompanija Knjaz Miloš, u saradnji sa javno komunalnim preduzećima. Cilj je da se đaci, roditelji, nastavnici i škole motivišu na odgovorno upravljanje ambalažnim otpadom.

Sekopak već godinama organizuje slična takmičenja na gradskom nivou, ali se projekat „Eko junaci u akciji“ prvi put realizuje kao međugradsko takmičenje, što dodatno podstiče zdravu konkurenciju i jača svest o zajedničkom cilju očuvanja životne sredine na nacionalnom nivou.

Pobednički grad koji prikupi najviše ambalažnog otpada dobiće opremu za škole ili javna igrališta, kao i predstavu za đake „Sakupljaj svoju ambalažu i nosi na reciklažu!“. Kategorije nagrada obuhvataju i najbolji umetnički rad i TikTok video, a organizatori će nagraditi autore simboličnim eko paketima. Nagrade su zamišljene kao dodatna motivacija i sredstvo za podizanje ekološke svesti među najmlađima, sa ciljem da reciklaža postane deo njihove svakodnevice.