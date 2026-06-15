Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

VELIKI SKUP SRPSKE NAPREDNE STRANKE U SELU GRAČAC U OPŠTINI VRNJAČKA BANJA

ByGoran Nikolić

jun 15, 2026

Veliki narodni skup, u organizaciji opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Vrnjačkoj Banji, održan je u nedelju u selu Gračac, u opštini Vrnjačka Banja, sa kog su se građanima obratili predsednik odbora Boban Đurović i članovi Predsedništva Srpske napredne stranke Jelena Žarić Kovačević i Bratislav Gašić, koji su i ministri u Vladi Srbije.

Visoki stranački i lokalni funkcioneri su nastavili druženje sa građanima, razgovarali o narednim koracima za razvoj sela u ovoj Opštini i dodatnom  unapređenju Vrnjačke Banje.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

RASPISANI JAVNI POZIVI ZA AKTIVNE MERE ZAPOŠLJAVANJA NACIONALNE SLUŽBE I LOKALNIH SAMOUPRAVA

jun 15, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA U SRBIJI OD 15. DO 21. JUNA

jun 15, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U ORGANIZACIJI GRADSKOG ODBORA SNS U KRUŠEVCU, U VELIKOM ŠILJEGOVCU ODRŽAN VELIKI NARODNI SKUP

jun 15, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

RASPISANI JAVNI POZIVI ZA AKTIVNE MERE ZAPOŠLJAVANJA NACIONALNE SLUŽBE I LOKALNIH SAMOUPRAVA

15.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA U SRBIJI OD 15. DO 21. JUNA

15.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

VELIKI SKUP SRPSKE NAPREDNE STRANKE U SELU GRAČAC U OPŠTINI VRNJAČKA BANJA

15.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U ORGANIZACIJI GRADSKOG ODBORA SNS U KRUŠEVCU, U VELIKOM ŠILJEGOVCU ODRŽAN VELIKI NARODNI SKUP

15.06.2026. Goran Nikolić