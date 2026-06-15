VELIKI SKUP SRPSKE NAPREDNE STRANKE U SELU GRAČAC U OPŠTINI VRNJAČKA BANJA

Veliki narodni skup, u organizaciji opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Vrnjačkoj Banji, održan je u nedelju u selu Gračac, u opštini Vrnjačka Banja, sa kog su se građanima obratili predsednik odbora Boban Đurović i članovi Predsedništva Srpske napredne stranke Jelena Žarić Kovačević i Bratislav Gašić, koji su i ministri u Vladi Srbije.

Visoki stranački i lokalni funkcioneri su nastavili druženje sa građanima, razgovarali o narednim koracima za razvoj sela u ovoj Opštini i dodatnom unapređenju Vrnjačke Banje.