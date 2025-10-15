VELIKI ODZIV DAVALACA KRVI NA TRADICIONALNOJ OKTOBARSKOJ AKCIJI

Crveni krst Kruševac, već tradicionalno, povodom Dana oslobođenja Kruševca, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi koja se, pored Vidovdankse i osmomartovske, svrstava u red najmasovnijih, odnosno istoj se odazove veliki broj humanih ljudi koji doniraju krv za potrebe zdravstvenog Sistema Srbije.

Pored tradicionalnih, u toku godine organizuju se redovne, a po potrebi i vanredne akcije na kojima se prikupi veliki broj jedinica ove dragocene tečnosti, što Crveni krst svrtava visoko na lestvici po organizovanosti i prikupljenim jedinicama.

Grad Kruševac daje puno podršku ovakvim i drugim humanitarnim akcijama. I ovoj, kao i svim prethodnim akcijama, odazvao se veliki broj dobrovoljnih davaoca, a među njima su Anđela Milanović, koja je po prvi put donirala krv i Lolita Savić, koja se po treći put odlučila na ovaj humani gest.

Svaka jedinica krvi može spasiti nečiji život, a potreba za krvnim zalihama je stalna. Ovaj plemeniti čin ima ogroman značaj za zdravstveni sistem i sve pacijente kojima je krv neophodna za lečenje. Crveni krst Kruševac ističe da je svaka donacija dragocena i podseća da dobrovoljni davaoci krvi svojim gestom pokazuju solidarnost i odgovornost prema zajednici.