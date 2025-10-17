VAKCINA PROTIV SEZONSKOG GRIPA DOSTUPNA U SVIM AMBULANTAMA DOMA ZDRAVLJA U KRUŠEVCU

Torlakova vakcina protiv gripa od prošle nedelje je dostupna svim građanima u ambulantama Doma zdravlja Kruševac

Iako u Srbiji nije izolovan virus gripa, poslednjih dana zbog vremenskih oscilacija građani se javljaju lekarima sa simptomima sličnih gripu, povišena temperature, malaksalost, curenje iz nosa…

Na teritoriji koju pokriva Dom zdravlja Kruševac situacija je pod kontrolom. Od prošle nedelje u svim ambulantama distribuirana je trovalentna vakcina instituta “Torlak” čime je zvanično i počela imunizacija u Kruševcu.

Važno je istaći značaj vakcine protiv gripa kojom se sprečavaju komplikacije koje često mogu biti veoma nepovoljne po zdravlje svih lica koja već boluju od određenih hroničnih bolesti. Imunizacijom protiv sezonskog gripa štitimo se i od drugih respiratornih infekcija pa se procenjuje da je vakcina najbolji vid preventive. preporučuje se imunizacija protiv gripa za trudnice, za decu stariju od šest meseci do 18 godina naročito za decu koja imaju određena hronična stanja ili bolesti, kao što su poremećaji respiratornih organa, astma… Ova vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu.

Vakcina je dostupna svima i upućen je poziv građanima da se, ukoliko nisu, vakcinišu, a preporuka je da se vakcinacija obavi što pre, jer je za razvoj imuniteta potrebno dve do tri nedelje.

Da podsetimo da vakcina ima dovoljno u svim ambulantama Doma zdravlja Kruševac, a građani se mogu bez zakazivanja javiti svom izabranom lekaru kako bi primili vakcinu.