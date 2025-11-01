UVODE SE NOĆNE SMENE U DOMOVIMA ZDRAVLJA ŠIROM SRBIJE DA BI SE RASTERETILE BOLNICE I URGENTNI CENTRI?

Ministar Lončar je prethodnih dana izneo ideju da se u domove zdravlja širom Srbije uvede noćna smena. Istakao je da će to mnogo značiti za sve koji žive u mestima gde nema bolnica, ali ima domova zdravlja.

Ideja ima za cilj olakšanje pristupa osnovnim zdravstvenim uslugama za građane u oblastima bez bolnica.

Noćne smene omogućile bi brzo rešavanje hitnih zdravstvenih problema bez putovanja do bolnica.

„Kada imate neke tegobe koje mogu da se reše u domovima zdravlja, bitno je da ne morate da putujete kilometrima do bolnica. Kada dođete u bolnicu onda shvatite da ima pacijenata koji su mnogo teži od vas. Znači, em trošite vreme i novac dok odete do Urgentnog centra, a onda tamo čekate dodatno jer ima hitnijih nego što ste vi. A sve to možete da rešite u domovima zdravlja. Da izmerite pritisak, uradite laboratoriju, da dobijete lekove za obaranje pritiska i šećera“, rekao je ministar Zlatibor Lončar.

Građani će moći noću da se jave u dom zdravlja ako imaju temperaturu, da im neko posluša pluća, da vide šta je sa kašljem, da urade hitnu krvnu sliku… Mislim da su to bitne stvari i da će građanima mnogo značiti, posebno u velikim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš…“, dodao je Lončar.

On kaže da će, tako, domovi zdravlja obavljati svoju aktivnost, samo ne više u toku dana, već i tokom noći.

“Druga stvar, u domovima zdravlja imate svoje izabrane lekare. Onda je lakše da se lečite, on zna vašu istoriju, koju terapiju primate. Ima dosta stvari koje mogu da se reše na tom nivou, da ljudi ne idu da zauzimaju kapacitete u Urgentnim centrima. Gde mogu da vam se posvete lekari više, a da ne morate da čekate, kao u većim bolnicama”, zaklučio je Lončar.

Sledeće nedelje se očekuje da bude održan sastanak po ovom pitanju, a predviđanja su da će, kada dođe do dogovora, biti potrebne dve nedelje da se organizuju smene.

blic.rs