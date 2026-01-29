UTICAJ INTERNETA NA NAVIKE INFORMISANJA U SRBIJI I SVE VEĆA ULOGA DIGITALNIH MEDIJA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

Pre dvadeset godina jutarnje informisanje počinjalo je sa novinama i radiom; danas prve informacije dobijamo preko mobilnih telefona, još pre nego što ustanemo.

Internet nije samo ubrzao pristup informacijama – promenio je i način na koji ih biramo, proveravamo i delimo, što utiče na poverenje u medije, rituale čitanja i sposobnost razlikovanja relevantnih vesti od šuma.

U nastavku se objašnjava kako brzina, algoritmi i navike pretraživanja oblikuju savremeno informisanje.

Zašto internet menja navike informisanja?

Brzina je ključna promena. Vest koja se desi u 10 sati ujutru može biti pročitana širom zemlje za pet minuta. Tradicionalni mediji su morali da čekaju večernje izdanje ili termin emisije, dok digitalni portali objavljuju odmah.

Ali brzina donosi i problem. Kada se vest širi brzo, provera izvora često kasni. Čitaoci dobijaju informaciju pre nego što je urednik imao vremena da je potvrdi. U praksi, greške ili glasine se šire istom brzinom kao i činjenice.

Drugi razlog je dostupnost. Više ne postoji fizička barijera između čitaoca i izvora. Svako ko ima internet može da prati portale iz različitih gradova, zemalja ili oblasti. Čitalac iz Kruševca može istovremeno da prati lokalne vesti, beogradske portale i međunarodne agencije.

Posledica je fragmentacija publike. Umesto da svi čitaju iste novine, svako formira svoj izbor izvora. To može biti prednost – raznolikost perspektiva. Ali može biti i problem, ako čitalac odabere izvore koji samo potvrđuju ono što već veruje.

Kako društvene mreže oblikuju poverenje?

Društvene mreže funkcionišu kao posrednik. Umesto da čitalac direktno posećuje portal, vest mu stiže preko objave prijatelja, grupe ili algoritma koji bira šta će mu biti prikazano.

Ovaj sistem menja dinamiku poverenja. Vest koju deli prijatelj deluje pouzdanije od vesti koju objavljuje nepoznati portal. Psihološki, to ima smisla – verujemo ljudima koje poznajemo. Ali ta logika ne funkcioniše uvek dobro kada je reč o informacijama.

Prijatelj može podeliti vest iz loše informisanog izvora, ali činjenica da dolazi od njega daje joj kredibilitet. Algoritmi to pojačavaju – što više ljudi deli određenu vest, to je vidljivija, bez obzira na tačnost.

Na primer, sportski fanovi često prate rezultate i analize mečeva preko platformi koje nude opcije za praćenje uživo. Ove platforme prikazuju statistiku, kvote i opcije za klađenje u realnom vremenu, što ih čini praktičnim alatom za praćenje dešavanja na terenu. Međutim, čitalac mora biti svestan da su takve platforme pre svega komercijalne, pa informacije mogu biti prilagođene toj nameni.

Problem nije u tehnologiji, već u navici. Kada se informišemo preko društvenih mreža, retko proveravamo izvor. Kliknemo na naslov, pročitamo uvod i formiramo mišljenje. Ako je vest emotivna ili kontroverzna, verovatno ćemo je podeliti pre nego što pročitamo ceo tekst.

Algoritmi i filter mehurići u praksi

Algoritmi oblikuju tok sadržaja. Oni beleže šta klikćete na mobilnom telefonu ili računaru, koliko dugo čitate i koje teme vas zanimaju. Na osnovu tih podataka prikazuju vam sadržaj za koji smatraju da će vas zadržati na platformi.

Zbog toga dve osobe koje koriste isti portal mogu videti potpuno različite naslove. Jedan čitalac koji često klikće na sportske vesti dobiće više sportskog sadržaja. Drugi, koji prati zdravstvene teme, dobiće više tekstova o ishrani i medicini.

Ovaj sistem deluje korisno – dobijate ono što vas zanima. Ali ima i nedostatak. Ako algoritam stalno prikazuje sadržaj koji potvrđuje vaše stavove, nikada nećete videti suprotnu perspektivu. To stvara takozvani filter mehur – zatvoreni krug informacija koje ojačavaju ono što već mislite.

Primer: osoba koja često čita tekstove o prednostima određene dijete dobijaće preporuke za slične članke. Tekstovi koji kritikuju tu dijetu ili nude alternativu neće joj biti prikazani, čak i ako su relevantniji ili bolje istraženi.

Rešenje nije u napuštanju algoritama – oni su deo svake moderne platforme. Rešenje je u svesnom izboru izvora. Ako aktivno tražite različite perspektive, algoritam će ih vremenom uključiti u vaš tok sadržaja.

Navike pretraživanja i skraćena pažnja

Skraćena pažnja menja čitačke navike. Prosečan čitalac provodi manje od 15 sekundi na tekstu pre nego što odluči da li će nastaviti da čita. To nije problem koncentracije – to je rezultat obilja izbora. Kada imate stotine tekstova dostupnih jednim klikom, prirodno je da brzo procenjujete vrednost svakog.

Naslov i uvod postaju ključni. Ako ne privuku pažnju odmah, čitalac prelazi na sledeći tekst. To utiče na način pisanja – autori prilagođavaju stil tako da uhvate pažnju brzo, što ponekad znači žrtvovanje dubine analize.

Pretraživači poput Googlea dodatno oblikuju navike. Umesto da čitamo ceo tekst, tražimo ključnu reč i čitamo samo pasus koji je sadrži. To je efikasno za brze odgovore, ali loše za razumevanje konteksta.

Posledica je površnost. Čitalac dobija fragment informacije, ali ne i širu sliku. Ako traži odgovor na pitanje „koliko traje tehnički pregled“, dobiće broj – ali neće saznati koje dokumente treba da ponese ili šta se dešava ako vozilo ne prođe.

Ova navika se može promeniti svesnim izborom. Umesto da tražite brz odgovor, odvojite pet minuta da pročitate ceo tekst. Razlika u razumevanju je značajna, a vreme uloženo minimalno.

Šta čini pouzdan izvor informacija

Provera izvora je ključna veština. Prvi korak je da proverite ko stoji iza portala ili teksta. Ako autor nije naveden, ili portal nema jasne informacije o uredništvu, to je znak za oprez.

Drugi korak je da proverite da li tekst navodi izvore. Kvalitetan članak će referencirati istraživanja, statistiku ili izjave stručnjaka. Ako tekst tvrdi nešto bez dokaza, to ne znači automatski da je netačno – ali znači da morate biti skeptični.

Treći korak je unakrsna provera. Ako vest izgleda važna, proverite da li je objavljuju i drugi portali. Ako je vest prisutna samo na jednom mestu, postoji šansa da nije proverena ili da je senzacionalistička.

Praktičan primer: tekst koji tvrdi da određena namirnica leči bolest treba da navede istraživanje koje to podržava. Ako ne navodi, ili ako navodi „stručnjaci kažu“ bez imena, to je signal da informacija možda nije pouzdana.

Ova pravila nisu savršena, ali značajno smanjuju rizik od dezinformacija. Provera izvora postaje automatska navika posle nekoliko nedelja svesne primene.

Kako se prilagoditi promenama bez gubitka kontrole

Prilagođavanje ne znači pasivno prihvatanje. Prilagođavanje digitalnim medijima ne znači prihvatanje svega što oni nude. Znači svesno biranje kako ćete ih koristiti. Možete postaviti ograničenja – na primer, čitanje vesti samo ujutru i uveče, umesto konstantnog osvežavanja tokom dana.

Možete diversifikovati izvore – pratiti portale različitih orijentacija, lokalne i međunarodne. To ne znači da morate da se slažete sa svim perspektivama, već da budete svesni njihovog postojanja.

Možete koristiti alate koji blokiraju algoritamske preporuke ili koji prikazuju vesti hronološki umesto po popularnosti. Ovi alati vraćaju deo kontrole u vaše ruke, umesto da je prepuštate platformi.

Digitalni mediji su ovde da ostanu, ali način na koji ih koristimo nije fiksiran. Svaki čitalac može da oblikuje svoje navike tako da dobije informacije koje mu trebaju, bez da bude preopterećen ili zaveden brzinom i obimom dostupnog sadržaja. Za još korisnih informacija, posetite naš sajt!

Fotografije:

https://pixabay.com/photos/phone-iphone-mobile-green-8594571/

https://www.pexels.com/photo/home-entertainment-setup-with-streaming-services-30366457/