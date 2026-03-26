Uredbom, koja je usvojena na predlog resornog ministarstva, predviđeno je da se, počev od 1. aprila ove godine, cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak povećava za približno 5.000 dinara, sa dosadašnjih 13.247 na 18.000 dinara.

Ministarka Jelena Žarić Kovačević istakla je da je za ove potrebe država u budžetu obezbedila dodatnih 950 miliona dinara i da na ovaj način štiti najugroženije porodice.

Prema njenim rečima, usled rasta minimalnih zarada u prethodnom periodu neke porodice su izgubile pravo na ovu vrstu pomoći, zbog čega je korigovan cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak, kako bi bilo obuhvaćeno više korisnika.

Žarić Kovačević je ukazala na to da je na taj dodatak, kao meru podrške porodicama i deci, prošle godine utrošeno 18,3 odsto ukupnih izdvajanja predviđenih Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Pravo na dečji dodatak može da se ostvari ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode onom u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus od 18.000 dinara.

Za pojedine kategorije porodica ovaj cenzus je uvećan za 20 odsto, odnosno 30 odsto, i iznosi 21.600 dinara, odnosno 23.400 dinara.

Osnovni iznos tog dodatka za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 4.415,83 dinara, a po različitim osnovama može biti uvećan najviše do 80 odsto.

Iznosi dečjeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje – 1. januara i 1. jula, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Srbije u prethodnih šest meseci, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.