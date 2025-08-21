USVOJENE UPISNE KVOTE ZA SVE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE U SRBIJI

Vlada je ove odluke donela imajući u vidu da su se stekli uslovi da se za predmetne visokoškolske ustanove utvrdi broj studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta, pa su stoga izmenjene prethodne odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2025/2026. godini.

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu u trenutku donošenja prethodnih odluka nisu ostvarivali delatnost visokog obrazovanja.

*****

Članovi Vlade doneli su Rešenje o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, a na osnovu javnog konkursa koji je raspisan u februaru ove godine. Sredstva prikupljena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja u iznosu od 500 miliona dinara dodeljena su korisnicima koji su zauzeli prva 233 mesta na konačnoj rang-listi i nadležni ministar će sa njima potpisati ugovore.

Korisnicima su dodeljena sredstva za realizaciju projekata od javnog značaja u oblasti zdravstva, prosvete, socijalne zaštite, kulture i humanitarnog rada.

*****

Na sednici je usvojena i Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za opremanje i unutrašnje uređenje seoskih domova u selima na teritoriji Republike Srbije za 2025. godinu, kako bi se omogućilo uređenje oko 39 domova koji su važni centri kulturnog i društvenog života u ruralnim područjima.

Taj program će doprineti smanjenju migratornih kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima Srbije, motivisanju seoskog stanovništva da ostane na selu i poboljšanju kvaliteta života u seoskim sredinama.

*****

Vlada Srbije usvojila je i Uredbu o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i drugih programa integracije izbeglica u 2025. godini.

Broj porodica koje će biti korisnici pomoći u 2025. godini zavisiće od broja podnetih prijava, dok je predviđeno rešavanje stambenog pitanja za najmanje 100 ugroženih izbegličkih porodica. Cilj Programa je da se licima izbeglim iz bivših jugoslovenskih republika obezbedi rešavanje stambenih potreba i pruži pomoć u procesu integracija.

Saopštenje Vlade Republike Srbije