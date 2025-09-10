URUČENI UGOVORI O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MERA SMANJENJA ZAGAĐENJA VAZDUHA

U Mozaik sali Gradske upave Kruševac uručeni su Ugovori o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2025. godini na teritoriji grada Kruševca.

58 korisnika dobilo je bespovratna sredstva za sufinansiranje zamene inividualnih ložišta koja koriste ogrevno drvo, ugalj, mazut ili lož ulje kotlovima na gas. Ovaj projekat zajednički realizuju Ministarstvo za zaštitu životne sredine i grad Kruševac. Ukupna vrednost projekta je oko 15 miliona dinara. Resorno ministarstvo opredelilo je 12, a grad 3 miliona.

Kroz pomenuti projekat biće sufinansirana zamena kotlova u ukupno 120 domaćinstava na teritoriji grada, istakao je gradonačelnik Ivan Manojlović.

Maksimalno učešće Grada i ministarstva za zamenu individualnih lozišta kotlovima na gas je do 50% ukupne vrednosti po prijavi sa PDV-om.