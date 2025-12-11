URUČENI POKLON PAKETI ŠKOLSKOG PRIBORA UČENICIMA ROMSKE NACIONALNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Predstavnici grada Kruševca uručili su poklon pakete školskog pribora učenicima romske nacionalnosti u osnovnim školama „Dositej Obradović“ i „Sveti Sava“.

Grad Kruševac izdvaja značajna sredstva za obrazovanje učenika romske nacionalnosti. Ove godine iz budžeta grada opredeljeno je 5,6 miliona dinara za te namene, a u 2026. planirano je 7,5 miliona. Jedna od mera je podela poklon paketa školskog pribora đacima romske nacionalnosti, kojih je u Osnovnim školama na teritoriji grada 396.

Svečana podela paketića realizovana je u OŠ „Dositej Obradović“ uz prigodan program koji su pripremili učenici i nastavnici škole.

Predstavnici grada Kruševca posetili su danas i OŠ „Sveti Sava“ u Čitluku i uručili 28 paketića učenicima romske nacionalnosti , a do kraja godine poklone će dobiti đaci ostalih osnovnih škola sa teritorije grada.