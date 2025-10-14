URUČENE BORAČKE SPOMENICE PORODICAMA PALIH I NESTALIH BORACA

U Mozaik sali Gradske uprave Kruševac upriličena je podela Boračkih spomenica porodicama palih i nestalih boraca. Spomenice su uručili ministar odbrane Bratislav Gašić i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Dodela Boračkih spomenica ustanovljena je Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica i Uredbom o „Boračkoj spomenici“ koju je Vlada Republike Srbije donela u martu 2023. godine.

Ministar Gašić je, u svom obraćanju porodicama palih i nestalih boraca, rekao: „Istorija naše zemlje je slavna, ali i teška, bolna. Kada je jedna država, od svog nastanka na strani pravde i pravih vrednosti, ona često bude na meti onih koji to nisu. Uvek je bilo onih koji su želeli da nas pokore, da nas na silu nateraju da odstupimo od svojih načela, tih uzvišenih vrednosti koje su nam urezane u gene i na kojima počiva Srpstvo. Nikada u tim borbama nismo poklekli, ni pogazili svoja uverenja. Nikada se nismo priklonili nepravdi, jer to onda nije Srpski. Zahvaljujući junaštvu našeg naroda, tom odlučnom „Ne!“ svakoj nepravdi, kao i slobodi, kao najvišoj ljudskoj vrednosti, Srbija danas ima na koga da bude ponosna. Vi ste, dragi borci, svojim delima i nesebičnoj žrtvi utkali tu najskuplju, ali Srbinu najmiliju reč – Sloboda, u temelje naše države. Vaša dela govore o dostojanstvu našeg naroda i o snazi Srbije.

Na žalost, i dalje svedočimo stalnim napadima na našu državu. Stari neprijatelji ne odustaju, a pojavljuju se i novi. Njihove metode su možda drugačije, ali je cilj isti. Isti je, međutim, i naš odgovor, sloboda i pravda nemaju cenu. Srbija je nama iznad svega. Kako bismo smeli i pred vas kada bismo od toga i odstupili? Danas je Vojska Srbije neuporedivo snažnija, nego što je bila ranije. Prilagođavanjem modernim trendovima ratovanja, nabavkama najsavremenijeg naoružanja i nove opreme i modernizacijom postojećih sredstava, razvojem domaće namenske industrije i ulaganjem u podizanje standarda naših pripadnika, od naše vojske stvorili smo snažan, odvraćajući faktor za svakog potencijalnog agresora.“

Na kraju svog obraćanja ministar Gašić rekao je da mu je čast što je imao priliku da porodicama boraca uruči Boračke spomenice. „One nisu samo priznanje, već simbol najiskrenijeg dubokog poštovanja i večne zahvalnosti Republike Srbije i svih njenih građana. Srbija pamti. Srbija poštuje. Srbija se ponosi. Sećanje na vaša dela ostaće večno prisutno u svakom našem koraku i bićemo vam uvek zahvalni za svaki naš miran dan. To nije obično sećanje, ono je za nas i opomena i zavet. Opomena da ne zaboravimo nikada da sloboda nije poklonjena, već izvojevana, a zavet da je čuvamo za pokolenja koja dolaze. Samo poštujući rečeno, bićemo dostojni potomci. I zato, obećavamo da ćemo čuvati i preneti generacijama iza nas, ono što ste vi odbranili i nama dali – slobodu, mir, dostojanstvo i čast naše otadžbine“, rekao je ministar Gašić.