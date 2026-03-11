Jefimija TV, Kruševac

URUČENE NAGRADE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE NAJBOLJIM UČESNICIMA LIKOVNOG I LITERARNOG KONKURSA

Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ i Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Kruševac dodelili su nagrade najboljim učesnicima  likovnog i literarnog konkursa.

Dodela diploma i nagrada najuspešnijim učenicima iz Rasinskog okruga koji su učestvovali na likovnom i leteralnom konkursu organizovana je u ZZJZ  Kruševac. Na teme Pravo na hranu da ima svako, pokaži kako“ i „Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom“, učenici su  pokazali kreativnost i svest o zdravim navikama.

Sedam učenika osvojilo je jedno od prva tri mesta na republičkom nivou, a dodeljene su i dve pohvale i to Društvu za pomoć MNRO Trstenik.

Zavod već dugi niz godina organizuje konkurse na zdravstevne teme i time podstiču učesnike na kreativno razmišljanje i svojim porukama animiraju njihove vršnjake da se ponašaju u skladu sa tim porukama.

Uz uručenje diploma Instituta „Batut“ i prigodnih poklona koje je obezbedio Zavod, pohvaljen je trud dece, njihovih mentora i vaspitača koji kroz umetnost promovišu zdrave stilove života.

Nagrađeni radovi biće deo zvaničnih promotivnih postera Instituta „Batut“.

