UPOZORENJE SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE MUP-A SRBIJE: OBILNA KIŠA U ČETVRTAK I PETAK

Sektor za vanredne situacije MUP Srbije upozorio je građane na nevreme koje će pogoditi zemlju u četvrtak i petak.

Za četvrtak i petak (02. i 03.10.2025.) za centralne i južne delove Srbije izdato je upozorenje na jake padavine, u nižim predelima sa količinom kiše od 60 do 120 l/m2 za 48 h, lokalno i više. Padavine mogu prouzrokovati značajne probleme u saobraćaju, lokalne bujice, odrone i klizišta i izazvati materijalnu štetu, pa predstavljaju opasnost po bezbednost i život ljudi i životinja. U višim predelima kiša će preći u sneg, koji će se intenzivirati u četvrtak posle podne i uveče.

U južnim delovima Raškog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga, na području Kosova i Metohije, kao i u planinskim predelima Rasinskog i Topličkog okruga do petka posle podne očekuje se da padne i više od 50 cm vlažnog snega.

Osim problema u saobraćaju, transportu i drugim vidovima komunikacije, sneg može izazvati probleme u snabdevanju električnom energijom, izazvati oštećenja na dalekovodima, ali i materijalnu štetu na dotrajalim krovovima. Rizik od grana koje se lome sa drveća, ledenica i blokada puteva, koje mogu u potpunosti da onemoguće akcije spašavanja. Preporuka je da se u četvrtak i petak ne kreće na put u planinske predele, naročito u navedenim regionima. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa:

upozorenje.mup.gov.rs

https://www.hidmet.gov.rs/ciril/upozorenja/index.php

https://www.hidmet.gov.rs/ciril/upozorenja/index1.php

https://www.meteoalarm.rs/ciril/meteoalarm_savetiRHMZ2.pdf