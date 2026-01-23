UPOZORENJE REPUBLIČKOG HIDRO-METEOROLOŠKOG ZAVODA NA JAKE UDARE VETRA I APEL „PUTEVA SRBIJE“

„Putevi Srbije“ apeluju da svi učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u subotu, 24. januara 2026. godine, tokom drugog dela dana očekuje pojava kiše koja će se lediti pri tlu ili zrnasti sneg, pa se lokalno očekuje i pojava poledice.

Takođe, prema upozorenju RHMZ-a, na području Srbije u nedelju, 25. januara, vetrovito, duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području i na planinama imati i olujne udare, a na jugu Banata kratkotrajno i orkanske – do 100 km/h. U ponedeljak vetar u slabljenju i skretanju na severozapadni.

Apelujemo da učesnici u saobraćaju koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.