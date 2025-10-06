UPOTREBA TELEFONA U SAOBRAĆAJU ČAK 20 PUTA POVEĆAVA RIZIK OD SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Pripadnici saobraćajne policije u čitavoj Srbiji u narednim danima biće pojačano usmereni na prekršaje koji se tiču upotrebe mobilnih telefona i slušalica u saobraćaju. Korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje nije zabranjeno, samo i jedino ukoliko se oni upotrebljavaju uz opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku (hands-free).

Ukoliko vozač koristi telefon, pa čak i ukoliko to čini dok čeka zeleno svetlo na semaforu, mogao bi da plati kaznu do 10.000 dinara, koliko maksimalno za ovaj prekršaj predviđa član 28, stav 1 Zakona o bezbednosti saobraćaja. Ipak, ova kazna može biti „prepolovljena“, odnosno može stajati 5.000 dinara ukoliko se plati u roku od osam dana, od dana kada je izrečena vozaču.

Upotreba mobilnog telefona ili slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza takođe je kažnjiva zakonom. Član 96 u stavu 2 propisuje da kazna za korišćenje telefona ili slušalica dok prelazimo kolovoz iznosi 3.000 dinara, za svaki od ova dva prekršaja pojedinačno. I ovde važi pravilo da kazna može biti 50 odsto niža ukoliko se plati odmah.