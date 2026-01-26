Rok za prijavu je do 25. februara 2026. godine, a MUP je navelo sve uslove koje kandidati moraju da ispune da bi mogli da konkurišu.

Za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica mogu da se prijave:

državljani Republike Srbije

starosti od 19 do 30 godina

sa završenom srednjom školom

najmanje godinu dana prebivališta u mestu za koje konkurišu

bez bezbednosnih smetnji

koji ispunjavaju zdravstvene, psiho-fizičke i motoričke uslove

Za radno mesto vatrogasac–spasilac vozač:

prednost imaju kandidati sa „C“ kategorijom

mogu da konkurišu i kandidati sa „B“ kategorijom, uz obavezu polaganja „C“ kategorije u roku od 18 meseci po završetku obuke

Prijava sa dokumentacijom podnosi se u policijskoj stanici po mestu prebivališta, navodi MUP.

Više informacija na: www.mup.gov.rs i www.copo.edu.rs.