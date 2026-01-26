Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.
Rok za prijavu je do 25. februara 2026. godine, a MUP je navelo sve uslove koje kandidati moraju da ispune da bi mogli da konkurišu.
Za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica mogu da se prijave:
- državljani Republike Srbije
- starosti od 19 do 30 godina
- sa završenom srednjom školom
- najmanje godinu dana prebivališta u mestu za koje konkurišu
- bez bezbednosnih smetnji
- koji ispunjavaju zdravstvene, psiho-fizičke i motoričke uslove
Za radno mesto vatrogasac–spasilac vozač:
- prednost imaju kandidati sa „C“ kategorijom
- mogu da konkurišu i kandidati sa „B“ kategorijom, uz obavezu polaganja „C“ kategorije u roku od 18 meseci po završetku obuke
Prijava sa dokumentacijom podnosi se u policijskoj stanici po mestu prebivališta, navodi MUP.
Više informacija na: www.mup.gov.rs i www.copo.edu.rs.