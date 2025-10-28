UNAPREĐENJE POSLOVANJA KROZ DIGITALNU TRANSFORMACIJU ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA IZ KRUŠEVCA

U Biznis inkubator centru u Kruševcu predstavljen je javni poziv za mikro, mala i srednja preduzeća koji se odnosi na unapređenje poslovanja kroz digitalnu transformaciju.

Mikro, mala i srednja preduzeća iz Kruševca imaju mogućnost za unapređenje poslovanja kroz digitalnu transformaciju. Naime, u okviru projekta Srpski evropski digitalni inovacioni Hab za veštačku inteligenciju, pokrenut je javni poziv koji je otvoren do 15. novembra i koji omogućava firmama da uz podršku stručnjaka uvedu digitalna rešenja i tehnologije veštačke inteligencije u svoj rad. S tim u vezi pokrenuta je serija prezentovanja programa u više gradova i opština u Srbiji, među kojima je i Kruševac.

U Biznis inkubator centru predstavljene su mogućnosti pomenutog programa koji pruža kompanijama u oblasti digitalne transformacije i razvoja inovativnih rešenja zasnovanih na primeni veštačke inteligencije i tehnologija industrije 5.0.

Cilj poziva je razvoj i razrada početne verzije ideje projekta digitalizacije malih, mikro i srednjih preduzeća.

Tokom realizacije usluge učesnici će raditi na razumevanju trenutnog stanja sopstvenog poslovanja u kontekstu digitalizacije, identifikovanju prilika za primenu i implementaciju novih digitalnih tehnologija, prepoznavanju tehnologija koje omogućavaju razvoj novih i unapređenje postojećih proizvoda i usluga, razumevanju uticaja digitalizacije na poslovanje, vrednost ponude i konkurentnost, kao i na identifikaciji izazova i nesigurnosti koje je potrebno testirati pre investicija i implementacije. Takođe, predstavlja značajnu priliku da preduzeća unaprede svoje poslovanje, čime se otvaraju novi putevi za rast, inovacije i konkurentnost na tržištu.