UKOLIKO VREMENSKI USLOVI DOZVOLE, TEMELJ ZA CRKVU SVETE PETKE BIĆE OSVEŠTAN NA SVETU TROJICU

apr 6, 2026

Na sastanku koji je održan u kabinetu gradonačelnika Ivana Manojlovića, a povodom izgradnje crkve Svete Petke na starom aerodromu, dogovoreno je da se, ako vremenski uslovi dozvole, 31. maja na slavu Grada Svetu Trojicu, osvešta temelj za crkvu Svete Petke.

Gradonačelnik Grada Kruševca Ivan Manojlović zajedno sa zamenicom Snežanom Radojković i načelnicom Gradske uprave Vesnom Anđelić održao sastanak sa ktitorom, predstavnicima Kruševačke eparhije, izvođačem radova i projektantom oko izgradnje crkve Svete Petke na Starom aerodromu u Kruševcu.

Pre dve godine je na praznik Svete Petke, Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit kruševački, Gospodin dr David svečano osveštao krst za buduću Crkvu Svete Petke, uz prisustvo sveštenstva, brojnih vernika i predstavnika lokalne vlasti.

Inicijativu za izgradnju hrama pokrenula je književnica Ljiljana Habjanović Đurović sa svojom porodicom, inspirisana dugogodišnjom željom koja je nastala prilikom pisanja romana Petkana.

Pošto su se stekli svi uslovi za početak izgradnje crkve i dobijen je blagoslov od Mitropolita kruševačkog, upriličen je ovaj sastanak u kabinetu gradonačelnika. Plan je da se, ako vremenski uslovi dozvole, 31. maja ove godine, na slavu Grada Sveta Trojica, osvešta temelj za crkvu Svete Petke.

Tekst: krusevac.ls.gov.rs

By Goran Nikolić

