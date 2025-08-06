U osnovnoj školi „Dositej Obradović“ počela je realizacija projekta Folklornog ansambla ”Lazarica” „Uključimo mlade u očuvanje kulturnog nasleđa kroz srpski folklor“, uz podršku Kancelarije za mlade i Grada Kruševca.

Cilj projekta je da se kroz edukativne programe bazirane na scenskoj folklornoj igri, muzici, etno pevanju i tradicionalnoj nošnji Srba podigne svest o značaju očuvanja kulturne baštine kod mladih. Namera je da se angažovanjem poznavaoca – profesionalaca Nacionalnog ansambla „Kolo“, koji bi edukativnim seminarima od igrača anasambla „Lazarica“ napravili nove edukatore, koji će realizovati radionice po školama u Kruševcu i preneti znanje i veštine što većem broju mladih.

Realizacija projekta obuhvata Seminar stručnog saradnika profesionalca Nacionalnog ansambla „Kolo“ – radionica etno pevanja vezana za koreološke oblasti, koje će kasnije edukatori- volonteri prezentovati učesnicima na radionicama u skolama, interaktivne radionice za mlade sa prezentacijom narodne igre, etno pevanja i nošnji u srednjim školama u Kruševcu i javni čas folklora.

Projekat će doprineti afirmaciji srpske tradicije i kulture i motivaciji mladih Kruševljana da se u to aktivno uključe. Trajaće do novembra, a sprovodi ga Kancelarija za mlade grada Kruševca.