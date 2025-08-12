UKLANJANJE DIVLJE DEPONIJE UGLAVNOM GRAĐEVINSKOG OTPADA U JASICI

Uklanjanje divlje deponije u Jasici je deo projekta koji grad Kruševac realizuje u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine. Vrednost projekta je oko 2 miliona dinara, podseća pomoćnica gradonačelnika za ekologiju i apeluje na građane da građevinski i drugi otpad odlažu u skladu sa propisima kako bi se sačuvala životna sredina, ali i uštedeo novac koji se može iskoristiti za uređenje zelenih javnih površina u gradu.

Iz JKP „Kruševac“ koje je angažovano na uklanjanju divlje deponije, podsećaju da u okviru ovog preduzeća postoji deponija građevinskog otpada, kao i drobilica za isti, a da je cena za te usluge simbolična.

Sav otpad sa divlje deponije u Jasici, biće odvežen na deponiju građevinskog otpada u Srnju. Nakon procesa drobljenja, otpad može biti ponovo upotrebljen kao građevinski materijal, za nasipanje puteva, stabilizaciju terena, ali i druge namene ističu iz JKP „Kruševac“ i pozivaju sve građevinske firme i investitore da sklope ugovor sa JKP i sav otpad dovoze na deponiju u Srnju.