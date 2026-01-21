Jefimija TV, Kruševac

UHAPŠEN MUŠKARAC (45) POD SUMNJOM DA JE, NAKON RASPRAVE NA SLAVI, PUCAO NA DRUGOG MUŠKARCA (26)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su A. S. (1981) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i laka telesna povreda.

On se sumnjiči da je sinoć, oko 23 časa, nakon rasprave i fizičkog sukoba na slavi, hicima iz vatrenog oružja naneo lake telesne povrede dvadesetšestogodišnjaku iz Kruševca, u predelu ruke i stomaka.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu, navodi se u saopštenju Policijske uprave Kruševac.

