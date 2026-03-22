UGLAVNOM PROMENLJIVO OBLAČNO VREME TOKOM NEDELJE. KIŠA MOGUĆA U UTORAK, PETAK I SUBOTU

U Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno, u brdsko – planinskim predelima ponegde slaba kratkotrajna kiša, a na visokim planinama slab sneg. Vetar slab i umeren istočnih pravaca. Najniža temperatura od 1 do 7, a najviša od 13 do 16°C.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Temperatura od 3 do 14°C.

Biometeorološke prilike će u ponedeljak biti relativno povolјne za većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Kod osetlјivih osoba su moguće meteoropatske reakcije u blažem obliku. Preporučuje se umerena fizička aktivnost, kao i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.

U Srbiji u utorak umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a slaba kratkotrajna kiša se očekuje ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok će u višim planinskim predelima provejavati slab sneg. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 14 do 17°C.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno vreme sa mogućom slabom kišom. Temperatura od 5 do 14°C.

Nastavak povolјne biometeorološke situacije za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba i u utorak. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima. U saobraćaju se preporučuje pažnja.

U Srbiji u sredu malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 14 do 18°C.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno vreme, ali sa više sunčanih sati i uglavnom suvo. Temperatura od 3 do 16°C.

U Srbiji u četvrtak pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče postepeno naoblačenje koje će na severu i zapadu usloviti kišu. Vetar umeren i jak, u košavskom području i u planinskim predelima jugozapadne Srbije i olujni, južnih pravaca, uveče i tokom noći u skretanju na zapadni pravac i u postepenom slabljenju. Najniža temperatura od 1 do 8, a najviša od 12 do 16°C. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s (na jugu Banata i u planinskim predelima jugozapadne Srbije), verovatnoća 80%.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno sa pojačanim vetrom, ali toplije u odnosu na prethodne dane. Temperatura od 4 do 20°C.

Prognoza vremena za Srbiju u periodu od 27. do 31. marta 2026. godine: Pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije sa snegom.

Većina evropskih zemalja, među kojima je i Srbija, u nedelju, 29. marta pomeriće svoje kazaljke na satu, nakon čega zvanično počinje letnje računanje vremena.

Ove godine prelazak na letnje računanje vremena dogodiće u noći između subote i nedelje (28./29.mart) kada će se časovnici pomeriti jedan sat unapred – sa 2.00 na 3.00 ujutru, čime se noć skraćuje za jedan sat.

Tada ćemo „izgubiti“ jedan sat sna, a dan (nedelja) će nam trajati 23 sata.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografije izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.