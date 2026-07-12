U ZNAK SEĆANJA NA DRAGANA RAŠKOVIĆA (1949–2026) NARODNI MUZEJ KRUŠEVAC ORGANIZUJE KOMEMORATIVNI SKUP

Povodom smrti istaknutog kulturnog poslenika, publiciste i dugogodišnjeg direktora Narodnog muzeja Kruševac, Dragana Raškovića (1949–2026), Narodni muzej Kruševac organizuje komemorativni skup u znak sećanja i zahvalnosti za njegov nemerljiv doprinos razvoju muzejske delatnosti, očuvanju kulturnog nasleđa i kulturnom životu Kruševca.

Komemoracija će biti održana u ponedeljak, 13. jula, sa početkom u 12 časova, u Kruševačkom pozorištu.

Okupljanjem kolega, saradnika, prijatelja i poštovalaca njegovog rada odaćemo počast čoveku koji je svojim znanjem, stručnošću i predanošću ostavio trajan pečat u istoriji Narodnog muzeja Kruševac i kulturnog života našeg grada. Pozivamo sve koji su poznavali Dragana Raškovića, sarađivali sa njim ili žele da mu odaju poslednju počast, da prisustvuju komemorativnom skupu.

Neka mu je večna slava i hvala.