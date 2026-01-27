U VELIKOJ DRENOVI KOD TRSTENIKA OTVORENA REKONSTRUISANA OŠ “DOBRICA ĆOSIĆ”

U Velikoj Drenovi kod Trstenika otvorena je potpuno rekonstruisana OŠ “Dobrica Ćosić” .Svečanoj ceremoniji otvaranja škole prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministri u Vladi Srbije Bratislav Gašić, Dejan Vuk Stanković i Darko Glišić.

Predsednik Aleksandar Vučič izjavio je na otvaranju rekonstruisane Osnovne škole „Dobrica Ćosić“ u Velikoj Drenovi kod Trstenika da će više od 220 dece dobiti modernu školu sa najboljim uslovima i fiskulturnom salom od 540 kvadrata i istakao da je država za to izdvojila 324 miliona dinara.

Istakao je da tu školu pohađa 221 dete i izrazio nadu da će ih biti još više u budućnosti. „Imaće najbolje uslove, najbolju i modernu fiskulturnu salu od 540 kvadrata, preko 1.000 kvadrata potpuno novog uređenog prostora, obnovljene su i krovne konstrukcije. Moramo još da uradimo vodovod Bela Voda – Velika Drenova. Predsednik Srbije je naveo da će se raditi put Mala Drenova – Milutovac od 4,7 kilometra, kao i most Selište – Stopanja za koji se završava idejni projekat. Naglasio je da je voda prioritet, a da će se nakon toga raditi i dom kulture.

Predsednik je istakao je da država hoće i da se oduži svim velikanima, ali i hrabrim i velikim junacima koje je ovaj kraj dao, onima koji su ginuli u Prvom i u Drugom svetskom ratu.

„I onima koji su na Košarama svoje živote dali i to je naša obaveza. U Trsteniku, kao što ste videli, obećali smo autoput koji drugi nisu ni obećavali, izgradili smo ga. Ali naravno i dalje ljudi teško žive, ovde su plate mnogo niže od proseka na nivou Republike i moraćemo nekog većeg investitora da dovedemo“, poručio je Vučić. Vučić je izjavio da je potrebno naći dugoročno rešenje za fabriku “Petoletka“ u Trsteniku i naveo da će rukovodstvo te fabrike u narednih sedam-osam dana biti pozvano na razgovor.

Zahvalio je građanima na svakoj vrsti podrške i dodao da su ljudi u tom kraju uvek znali šta je država.Nakon obraćanja predsednik Vučić i ministri Bratislav Gašić, Dejan Vuk Stanković i Darko Glišić obišli su prostorije škole, a učenici povodom Savindana i rekonstruisane škole izveli su prigodan program.