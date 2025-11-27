U VELIKIM KUPCIMA I SUŠICA ZAVRŠENI SU INFRASTRUKTURNI RADOVI NA ASFALTIRANJU ULICA

U naseljenim mestima Veliki Kupci i Sušica završeni su infrastrukturni radovi na asfaltiranju ulica. Gradonačelnik je, sa saradnicima, danas posetio ova dva mesta.

U Velikim Kupcima asfaltartiran je putni pravac koji vodi prema seoskom groblju, duzine 445 metara. Vrednost radova je blizu 10 miliona dinara opredeljenih iz budžeta grada.

Asfaltiranjem ove ulice rešen je višedecenijski problem, s obzirom da je put bio u veoma lošem stanju, a veoma je značajan za meštane, isticu iz mesne zajednice Veliki Kupci.

U Sušici si završeni radovi na asfaltiranju ulice Jelene Jakovljević, koja je značajna za meštane ove mesne zajednice, prvenstveno jer vodi do crkve Sveta Petke. Ovo je još jedan dokaz da se lokalna samouprava vodi idejom ravnomeranog razvoja sela i grada, čak se može reći da se u poslednje vreme intenzivnije radi u seoskim sredinama kada je reč o infrastrukturi, rekao je gradonačelnik u Sušici.

Prema planu razvoja MZ Sušica u narednom periodu biće realizovano još investicija, sledeći projekat je postavljanje mobilijara za decu u centru sela.

Realizacijom infrastrukturnih projekata, značajno se utiče na uslove i kvalitet života na selu. Konkretno u MZ Sušica ima oko 250 aktivnih domaćinstava.