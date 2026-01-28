U VASPITNO-POPRAVNOM DOMU ORGANIZOVANA SVETOSAVSKA AKADEMIJA

U Vaspitno-popravnom domu organizovana je Svetosavska akademija, a njoj je prethodilo otvaranje renoviranog paviljona za devojčice i dve digitalne učionice.

Vaspitno-popravni dom u Kruševcu svrstava se u jedinu ustanovu koja je uspela da uredi gotovo sve kapacitete, u cilju što boljeg i kvalitenijeg boravka i rada u njoj. Trenutno se renoviraju četiri od osam paviljona u kojima su smešteni štićenici. Kompletno renoviranje jednog paviljona je završeno i uređene su dve digitalne učionice. Sredstva su obezbeđena projektom kojim je VP dom aplicirao kod resornog ministastva.

Osnovni zadatak Vaspitno-popravnog doma, koji ima izuzetan društveni značaj, mesto i ulogu u izvršenju krivičnih sankcija, odnosno u suzbijanju maloletničke delikvencije, je rad sa mladim ljudima posrnulim u svom razvoju sa težištem u njihovom prevaspitavanju i reintegraciji u društvenu sredinu.

Pored uređenja paviljona, dvorišta i staza, izgrađena je crkva Svetog Filimona i Onisima, koja je dostupna sugrađanima i u kojoj se služe liturgije. Svoje utiske o renoviranim prostojima, ali i dugogodišnjoj saradnji kruševačke eparhije i VP Doma podelio je njegovo visokopreosveštenstvo arhiepiskop i mitropolit kruševački gospodin David.

Nakon obilaska renoviranih prostorija, održana je Svetosavska akademija kojoj je prisustvao veliki broj zvanica.