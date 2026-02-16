U UTORAK SE OČEKUJE POJAČAN INTENZITET SAOBRAĆAJA NA SVIM PUTNIM PRAVCIMA U SRBIJI

U utorak se, zbog povratka građana sa mini odmora nakon praznika, očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima.

„U cilju povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, zbog povećanog intenziteta saobraćaja, a naročito zbog snežnih padavina koje se očekuju večeras i sutra tokom celog dana „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju“, navodi se u saopštenju ovog preduzeća

„Putevi Srbije“ apeluju i da svi učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u utorak, 17. februara 2026. godine, očekuju snežne padavine i formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima, uglavnom u oblastima južno od Save i Dunava.

Prema upozorenju, očekuje se od 8 do 20 cm vlažnog snega, na planinama lokalno i više.

Kako se navodi, prestanak snežnih padavina se očekuje krajem dana i tokom noći, 17/18.februar 2026. godine.

Apelujemo da učesnici u saobraćaju koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.