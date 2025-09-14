U TOKU SU PRIPREME I UREĐENJE AMBIJENTA ZA SLUŽENJE VOJNOG ROKA SVIH MLADIĆA I DEVOJAKA

Vojska Srbije trenutno je angažovana na unutrašnjim zadacima po pitanju pripreme i uređenja ambijenta za služenje vojnog roka koji bi za sve mladiće i devojke trebalo da traje 75 dana.

„Mi smo normativno zakružili jednu celinu u kontekstu planova i programa. Znamo kako bi to trebalo da izgleda. Otpočeli smo sa nabavkom pojedinih materijalnih sredstava kao što je uniforma, kao što je naoružanje, proračuni, utroška, municija za tu aktivnost. Sledeće što bi trebalo da se uradi jeste ažuriranje, odnosno usklađivanje zakonodavne sfere sa onim što mi želimo da bude“, rekao je načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.

Mojsilović je dodao i da su uložena značajna novčana sredstva da se usklade ne samo kasarne nego i ambijent za služenje vojnog roka.

Izvor: blic.rs