U TOKU JE MEĐUNARODNA AKCIJA POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA, ALI JE ZA PETAK NAJAVLJENA I NAJSTROŽA KONTROLA POLICIJE U SRBIJI

458 ljudi poginulo je na putevima Srbije od početka godine, a povređeno oko 16 hiljada. Crna je statistika u izveštaju Agencije za bezbednost saobraćaja, što govori da, Srbija trenutno ima stopu od 78 poginulih na milion stanovnika, što je najgori rezultat u Evropi. U periodu od 1. januara do 30. novembra 2025. godine, vozači pod dejstvom alkohola izazvali 57 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i 1.448 saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima na putevima u Republici Srbiji.

Podsećamo, pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova samo su u prvoj nedelji decembra otkrili gotovo 32.950 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja. Takođe, u periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine, u Srbiji se u okviru ROADPOL-a sprovodi međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Kako bi bezbedno stigli, savet vozačima je da budu oprezni zbog pojačanog intenziteta saobraćaja koji se standardno očekuje narednih dana kada mnogi vernici slave Svetog Nikolu.

Preporuka je korišćenje zimske opreme, poštovanja ograničenja brzine, držanje bezbednog odstojanja, prilagođavanje vožnje uslovima na putu, a neće biti tolerancije za vožnju pod dejstvom alkohola. A u slučaju smanjene vidljivosti potrebno je posebnu pažnju obratiti na pešake.

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost u saobraćaju je govoreći o Svetom Nikoli rekao da je važno da svi učesnici u saobraćaju ostanu trezveni i savesni. „Pre svega apelujem na domaćine da svoje goste koji su došli automobilom ne teraju da piju. Dovoljna je samo jedna čašica da se nazdravi u slavu Svetog Nikole, a sve preko toga već nije dobro“, rekao je Okanović.

Kako je naglasio, važno je da vozači poštuju propise, a pre svega da imaju zimske gume. „Letnje gume su već odavno trebalo da budu zamenjene zimskim. Baš zbog toga su moguća česta proklizavanja u jutarnjim satima, jer je tada još uvek hladno, i stvara se poledica“, upozorava Okanović.

Okanović je rekao i da veruje da će tokom praznika posvećenog Svetom Nikoli sigurno biti povećanih kontrola saobraćaja baš zbog toga što postoji verovatnoća da će se dobar deo vozača oglušiti o poštovanje saobraćajnih propisa i voziti u alkoholisanom stanju.

Prema vremenskim najavama uoči Svetog Nikole u Srbiji će biti zabeležene čak tri vremenske pojave – mraz, magla, oblačnost.