U TOKU JE IZRADA PLANA REKONSTRUKCIJE LAZAREVOG GRADA

Projekat ‘’Rekonstrukcija srednjovekovnog grada u Kruševcu”, čija je realizacija u toku, odnosi se na pripremu potrebne dokumentacije za rekonstrukciju srednjovekovnog grada u Kruševcu, koji predstavlja materijalne ostatke iz vremena kada je bio prestonica Srbije pod vlašću kneza Lazara Hrebeljanovića i njegovog sina Stefana Lazarevića (od 1371. do 1405. godine).

Srednjovekovni grad u Kruševcu prvi put je sistematski istražen i delimično rekonstruisan šezdesetih godina prošlog veka, od kada se u javnosti povremeno pojavljuje ideja da se tzv. „stari grad“ obnovi, delimično ili u maksimalnoj mogućoj meri. Do sada nije postignut značajniji napredak u rekonstrukciji srednjovekovnog grada iz više razloga.

Poslednji manji zahvat urađen je 2018-2019. godine na zapadnom zidu srednjovekovnog grada koji je delimično rekonstruisan, po projektu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd. Kako kruševački srednjovekovni grad spada u nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja, gde značajnu ulogu ima Republički zavod za zaštitu spomenika kulture ima zakonska ovlašćenja da daje saglasnost na projekte i dokumentaciju za izvođenje radova na kulturnim dobrima od izuzetnog značaja, kao što je srednjovekovni grad Kruševac i određuje do kog nivoa je moguća i dozvoljena intervencija.

Uspešnom rekonstrukcijom predloženog projekta stvorili bi se uslovi za naknadne aktivnosti na izradi projektne dokumentacije (izrada plana detaljne regulacije i projekata za građevinsku dozvolu, pribavljanje potrebnih dozvola, obezbeđenje sredstava, neophodna eksproprijacija i izvođenje rekonstrukcije. Dugoročno gledano, realizacija celog projekta rekonstrukcije dovela bi do značajnog društveno-ekonomskog napretka lokalne zajednice, posebno kroz razvoj turizma i razvoja lokalne zajednice.

Projekat „Rekonstrukcija srednjovekovnog grada u Kruševcu“ realizuju Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, kao koordinator projekta, Grad Kruševac i Udruženje građana „Evrokontakt“. Projekat je finansijski podržala Evropska unija kroz program ”EUPRO plus”, a sufinansiranje projekta je obezbedio Grad Kruševac.