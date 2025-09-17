U SVIM LOKALNIM SAMOUPRAVAMA OBAVEZNO SUZBIJANJE I UNIŠTAVANJE AMBROZIJE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije uputilo je svim lokalnim samoupravama obaveštenje o njihovim obavezama u sprovođenju Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije. U saopštenju Ministarstva se navodi da je ambrozija jedna od najrasprostranjenijih i najštetnijih alergenih korovskih vrsta koja nanosi značajnu štetu poljoprivrednoj proizvodnji i zdravlju stanovništva. Neophodno je da lokalne samouprave, vlasnici i korisnici zemljišta blagovremeno preduzmu sve propisane mere uništavanja ove biljke, i to pre početka njene faze cvetanja, koja traje od jula do septembra, navodi se u saopštenju.

Lokalne samouprave su u obavezi da odmah po prijemu informacija o prisustvu ambrozije na svojoj teritoriji pismeno obaveste vlasnike i korisnike zemljišta i nalože im uništenje ove štetne biljke u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja.

„U slučajevima nepostupanja, komunalne službe dužne su da bez odlaganja obaveste fitosanitarnu inspekciju, koja izdaje rešenja o obaveznom i hitnom uništavanju korovske biljke ambrozije, a ukoliko ni tada ne bude postupljeno u skladu sa rešenjem, postupak sprovodi ovlašćeno lice o trošku nesavesnih subjekata“, objašnjeno je u saopštenju.

Informacija o upućenom dopisu dostavljena je i načelnicima okruga, koji će kao koordinatori pratiti i podržavati rad lokalnih samouprava u primeni ovih mera.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apeluje na sve jedinice lokalne samouprave, kao i na vlasnike i korisnike zemljišta, da u potpunosti poštuju propisane mere, kako bi zajedničkim naporima sprečili dalje širenje ambrozije i zaštitili zdravlje građana i interese naše poljoprivredne proizvodnje.