U SVIM AMBULANTAMA NA TERITORIJI KRUŠEVCA POČELA IMUNIZACIJA PROTIV SEZONSKOG GRIPA

U svim ambulantama Doma zdravlja Kruševac je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a građani mogu da se jave svom izabranom lekaru kako bi prili vakcinu. Obezbeđen je dovoljan broj trovalentna vakcina Instituta „Torlak”.

Na prvom mestu, preporučuje se imunizacija protiv gripa za trudnice, za decu stariju od šest meseci do 18 godina naročito za decu koja imaju određena hronična stanja ili bolesti, kao što su poremećaji respiratornih organa, astma… Ova vakcinacija se preporučuje kod odraslih, starijih od 65 godina, zatim kod onih koji su u određenim rizicima po zdravlje kao što su hronične kardiovaskularne i respiratorne bolesti, zatim hronične bolesti digestivnih organa, bubrežne bolesti, naročito se ova vakcina preporučuje onkološkim pacijentima, kao i svima koji žive sa onima koji boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu u mogućnosti da se vakcinišu.

Imunizacija protiv sezonskog gripa obavezna za zdravstvene radnike, posebno za one koji rade na odeljenjima intenzivne nege, odeljenjima za infektivne bolesti.

Vakcina je dostupna svima i upućen je poziv građanima da se vakcinišu, a preporuka je da se vakcinacija obavi ove ili sledeće nedelje, jer je za razvoj imuniteta potrebno dve do tri nedelje i na taj način bi se na vreme sprečio nastanak samog gripa, odnosno razvoja ove infektivne bolesti, kao i komplikacija koje često mogu biti veoma nepovoljne po zdravlje svih lica koja već boluju od određenih hroničnih bolesti. Imunizacijom protiv sezonskog gripa štitimo se i od drugih respiratornih infekcija pa se procenjuje da je vakcina najbolji vid preventive.