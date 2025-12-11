U SUBOTU JEDNODNEVNA IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA NA PETLJI KRUŠEVAC ZAPAD – KOŠEVI

Radovi na državnom putu I A reda broj 5, petlja Kruševac Zapad – Koševi

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se 13. decembra 2025. godine, izvoditi radovi na čišćenju saobraćajnih znakova, na državnom putu I A reda broj 5, petlja Kruševac Zapad – Koševi.

Za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka, u dužini od 300 metara, a saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Radovi na državnom putu I A reda broj 5, petlja Koševi – Kruševac Zapad, petlja Velika Drenova – Koševi

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se 12. decembra 2025. godine, izvoditi radovi na čišćenju saobraćajnih znakova, na državnom putu I A reda broj 5, petlja Koševi – Kruševac Zapad, petlja Velika Drenova – Koševi.

Za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka, u dužini od 300 metara, a saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Radovi na državnom putu I A reda broj 5, Trstenik – Vrnjačka Banja

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će od 15. decembra 2025. godine do 19.12.2025. godine, zbog radova na otklanjanju problema zadržavanja vode u srednjem rigolu, biće izmenjen režim saobraćaja na državnom putu I A reda broj 5, na deonici Trstenik – Vrnjačka Banja, u smeru ka Vrnjačkoj Banji.

U zoni radova, za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, u dužini od 300 metara, a saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.