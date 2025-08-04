U ROSICI I RIBARSKOJ BANJI POČELI 27. “VULETOVI DANI”

U nedelju, 03. avgusta 2025., u selu Rosica, u porti crkve Svete Petke, počeli su 27. “Vuletovi dani”.

Ova tradicionalna manifestacija organizuje se u znak sećanja na legendarnog pevača narodnih pesama Vukašina Vuleta Jeftića, koji je rodom iz sela Rosica, nadomak Ribarske Banje.

Na Spomen-česmu u Rosici položeno je cveće, a nakon toga usledio je kulturno – umetnički program.

“Vuletovi dani” nastavljaju se u amfiteatru Ribarske banje. U večernjim satima nastupiće pevači Anja Aleksić i Danijel Basailović. Gost koncerta je Rade Jorović. Pevače će pratiti orkestar Danila Miladinovića.

Organizatori manifestacije su Specijalna bolnica “Ribarska Banja”, Udruženje “Vule Jevtić”, Kulturni centar Kruševac i Udruženje građana “Rosica”.