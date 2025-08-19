U RIBARSKOJ BANJI U SREDU „BALKANSKA FOLKLORIJADA“, WELLNESS SPA CENTAR RADIĆE SKRAĆENO

Radno vreme Wellness spa centra u Ribarskoj Banji u sredu, 20. avgusta 2025. godine biće skraćeno, od 10 do 18 časova, zbog realizacije manifestacije ,,Balkanska folklorijada“.

U organizaciji udruženja „Marko Cara Milanović“, u sredu, 20. avgusta, od 20 sati, u Ribarskoj Banji održava se petnaesta „Balkanska folklorijada“. Ova manifestacija, koja ujedno neguje i kulturu i tradiciju, pre svega ima humanitarni i edukativni karakter.

Više od 200 učesnika iz različitih delova Balkana – Makedonije, Rumunije, Crne Gore, Republike Srpske i iz Zvečana sa Kosova i Metohije, pesmom i igrom će predstaviti svoju tradiciju. Učesnike će pratiti orkestar Mome Krstića.

Specijalni gosti će biti Rada Manojlović, Borko Radivojević i Andrija Jovanović Kuta.

Osnivanje udruženja vezuje se za tragičan događaj, kada je u saobraćajnoj nesreći mladi Marko Milanović izgubio život. Kako se takva ili slična tragedija ne bi nikom dogodila, već devet godina udruženje, u saradnji sa partnerima i Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, realizuje projekat „Spasimo decu u saobraćaju“, sa ciljem da skrene pažnju svim učesnicima u saobraćaju, a sa posebnim akcentom na mlade vozače.