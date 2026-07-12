U PRVOM DELU SEDMICE SUNČANO I SUVO, KIŠA MOGUĆA OD SREDE

U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 27 do 31°C.
U ponedeljak u Kruševcu uglavnom sunčano, uz malo oblačnosti. Temperatura od 16 do 28°C.
U Srbiji u utorak pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, posle podne u planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša od 30 do 34°C. Upozorenja: Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 90%.
U utorak u Kruševcu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 15, maksimalna dnevna 31°C.
U Srbiji u sredu ujutro na severu Srbije, a tokom dana i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 31 do 34°C. Upozorenja: Tmax ≥ 32 °C, verovatnoća 90%.
U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno vreme, tokom dana moguća kiša. Temperatura od 17 do 32°C.
U Srbiji u četvrtak nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 30 do 34°C. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 sata, verovatnoća 85%.
U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno vreme, tokom dana mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 19, maksimalna dnevna 28°C.
Prognoza vremena za Srbiju za period od 17. do 21. jula 2026.: Pretežno sunčano i nestabilno pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.