U PRVOJ POLOVINI SEDMICE SUNČANO I TOPLO, OD ČETVRTKA MOGUĆA KIŠA

U Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, koja će sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 95%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 60%.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano, sa malo povremene oblačnosti. Jutarnja temperatura 15, maksimalna dnevna do 29°C.

U Srbiji u utorak pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost koja će u planinskim predelima, kao i na severu Srbije usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša od 30 do 34 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 95%.

U utorak u Kruševcu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna oko 30°C.

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno i toplo. Posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu lokalna pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom Vetar slab, u košavskom području umeren i jak, jugoistočni i južni. Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša od 29 stepeni na severozapadu i zapadu do 33 stepena na jugoistoku Srbije. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 95%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

U sredu u Kruševcu sunčano i toplije. Jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna do 32°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 14 do 23 stepeni, a najviša od 28 do 32 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 60%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 90%. Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 90%.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno, sa mogućom kišom, ali toplo. Jutarnja temperatura 20, maksimalna dnevna do 32°C.

U petak u Kruševcu promenljivo oblačno, sa mogućom kišom. Jutarnja temperatura 20, maksimalna dnevna oko 27°C.

U subotu u Kruševcu promenljivo oblačno, sa mogućom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura 18, maksimalna dnevna do 28°C.

U nedelju u Kruševcu smena uglavnom sunčano, povremeno sa malo oblaka. Jutarnja temperatura 17, maksimalna dnevna oko 25°C.

Povoljne prilike za većinu hroničnih bolesnika