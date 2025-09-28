U PONEDELJAK PREVENTIVNI PREGLEDI U DIJAGNOSTIČKOM CENTRU I 12 AMBULANTI NA TERITORIJI GRADA

Dom zdravlja Kruševac povodom Svetskog dana srca, koji se obeležava 29. septembra, ove godine pod sloganom „Ne propusti ni jedan otkucaj“, organizuje preventivne preglede u Dijagnostičkom centru i ambulantama na teritoriji grada Kruševca.

Cilj obeležavanja Dana srca i akcije je da se poveća svest o zdravlju srca, podsećajući ljude da ne zanemaruju upozorenja o zdravlju srca i da daju prioritet redovnim pregledima, zdravim navikama i pravovremenoj medicinskoj intervenciji kako bi se sprečili prevremeni smrtni slučajevi zbog bolesti srca i krvnih sudova.

Dom zdravlja Kruševac organizuje tim povodom akciju u ponedeljak 29.09.2025.godine, u holu Dijagnostičkog centra na 2. spratu od 8-10 časova.

Preventivni centar u saradnji sa Opštom medicinom realizovaće sledeće aktivnosti: Merenje šećera u krvi, merenja telesne težine, visine, obim struka, BMI, krvnog pritiska, EKG. Lekari i nutricionisti biće na raspolaganju sugrađanima za individualne razgovore, a biće deljene i brošure o zdravim stilovima života.

Iste aktivnosti, u istom terminu, realizovaće se i u sledećih 12 ambulanti Službe opšte medicine: Ambulantama u : Velikom Šiljegovcu, Rasadniku, na Novoj pijaci, u Jasici, u Žabaru, Parunovcu, Velikim Kupcima, u naselju Vlado Jurić, u Bivolju, Dvoranu, Velikoj Lomnici i Konjuhu. Kako bi obavili ove preglede zainteresovani treba da se javljaju u ambulantu u kojoj imaju svog izabranog lekara.

S obzirom da fizička neaktivnost, nepravilna ishrana, gojaznost je usko povezana sa glavnim kardiovaskularnim faktorima rizika, Patronažna služba u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Kruševac i Crvenim krstom realizovaće promotivne aktivnosti u ponedeljak, 29.09. u Osnovoj školi “Vuk Karadžić” – IGRE BEZ GRANICA, promovišući značaj fizičke aktivnosti u najranijem dobu. Učestvuju učenici trećeg razreda i grupa iz vrtića za vreme 3 i 4 časa od 9:30 č u dvorištu škole ili u Sali za fizičko vaspitanje.