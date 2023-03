U PONEDELJAK POČINJE PROLEĆE, TRAJAĆE 92 DANA

Ove godine proleće počinje u ponedeljak, 20. marta, u 22:24, saopštilo je Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“. U isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje jesen. Proleće, po astronomskom kriterijumu traje do 21. juna (16.57), to jest 92 dana, 17 sati i 33 minuta. Po meteorološkom kriterijumu proleće je počelo 1. marta a trajaće do 31. maja.

Proleće počinje kada Sunce u svom prividnom godišnjem kretanju preseče ekvator i pređe na sever. Na dan početka proleća, Sunce izlazi u 5:42, a zalazi u 17:50, što znači da će obdanica trajati 12 sati i osam minuta, a noć 11 sati i 52 minuta.

Podsećamo, samo posle nekoliko dana proleća doći će i do letnjeg računanja vremena (26. mart), koje će biti aktuelno do 29. oktobra.