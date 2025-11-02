U PONEDELJAK KIŠA, DO KRAJA NEDELJE SUVO UZ PAD TEMPERATURE, NAJAVLJUJU METEOROLOZI

U Srbiji u ponedeljak ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature. Prestanak padavina prvo se očekuje na severu i zapadu zemlje i to kasnije popodne i uveče, a tokom noći i u centralnim krajevima. Vetar slab i umeren, južnih smerova, ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 4 do 14, a najviša od 13 na severozapadu i zapadu do 22 stepena na jugoistoku. Upozorenja: Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 80%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 50%.

Nepovolјna biometeorološka situacija u ponedeljak izazvaće uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima, pogotovo onima sa povišenim krvnim pritiskom. Bolovi u mišićima i zglobovima, kao i poremećaj sna su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

U ponedeljak (3. novembra 2025.) u Kruševcu promenljivo oblačno vreme sa kišom, ali i dalje toplo. Jutarnja temperatura 9, maksimalna dnevna 22°C.

U Srbiji u utorak prestanak padavina i postepeno razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku zemlje gde će se zadržati promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren, u istočnoj, centralnoj i južnoj Srbiji povremeno jak, severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 3 do 10, a najviša od 11 do 16 stepeni.

U utorak (4. novembra 2025.) u Kruševcu promenljivo oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima, ali uz osetniji pad temperature. Jutarnja 9, maksimalna dnevna 14°C.

U Srbiji u sredu, nakon hladnog jutra, mestimično uz prizemni mraz i maglu, tokom dana pretežno sunčano uz slab vetar promenljvog pravca. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 14 do 18 stepeni.

U sredu (5. novembra 2025.) u Kruševcu gotovo identično vreme kao dan ranije – promenljivo oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 9, maksimalna dnevna 14°C.

U Srbiji u četvrtak nakon hladnog jutra, mestimično uz prizemni mraz i maglu, tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 14 do 19 stepeni.

U četvrtak (6. novembra 2025.) u Kruševcu promenljivo oblačno, sa više sunčanih intervala. Jutarnja temperatura 5, maksimalna dnevna 16°C.

U Srbiji u od 07. do 11. novembra 2025. godine jutra mestimično sa slabim prizemnim mrazem i maglom. Tokom dana biće malo do umereno oblačno, a u brdsko-planinskim predelima uz nešto više oblačnosti se očekuje retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše. Maksimalne temperature kretaće se u intervalu od 14 do 19 stepeni.

U petak (7. novembra 2025.) u Kruševcu uglavnom oblačno, povremeno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna 12°C.

U subotu (8. novembra 2025.) u Kruševcu u Kruševcu promenljivo oblačno, sa više sunčanih intervala. Jutarnja temperatura 5, maksimalna dnevna 16°C.

U nedelju (9. novembra 2025.) u Kruševcu sunčano sa periodima umerene oblačnosti. Jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna 16°C.

U ponedeljak (10. novembra 2025.) u Kruševcu uglavnom oblačno, povremeno sa sunčanim periodima i suvo vreme, prema današnjoj prognozi. Jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna 15°C.