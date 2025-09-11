U PETAK UJUTRU OBLAČNO, A ZATIM RAZVEDRAVANJE. NOVE PADAVINE U NEDELJU

U Srbiji u petak nakon pretežno oblačnog jutra, tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, a samo se u brdsko-planinskim predelima sredinom dana tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 18°C, a najviša od 25 do 29°C.

U petak u Kruševcu promenljivo oblačno vreme, bez padavina. Najniža temperatura 16°C, a najviša oko 26°C.

U Srbiji u subotu pretežno sunčano, u košavskom području uz umeren, na jugu Banat i jak jugoistočni vetar, a samo će na istoku Srbije biti umereno i potpuno oblačno povremeno sa slabom kišom. Najniža temperatura od 12 do 18°C, a najviša od 26 do 30°C.

U subotu u Kruševcu smena sunca i oblaka i nešto topliji dan. Jutarnja temperatura 15°C, maksimalna dnevna do 29°C.

U Srbiji u nedelju pre podne novo prolazno naoblačenje sa severozapada sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. U košavskom području u prvom delu dana vetrovito – duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Vetar će posle podne oslabiti i biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 20°C, a najviša od 23 na severozapadu do 30°C na jugoistoku Srbije. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina. Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 75%.

U nedelju u Kruševcu naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura 17°C, a najviša oko 28°C.

U Srbiji u ponedeljak ujutro i pre podne prestanak padavina i delimično razvedravanje, pa će tokom dana u većini mesta biti suvo uz duže sunčane intervale. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 16°C, a najviša od 24 do 28°C.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno, uz prijatna maksimalna 23°C.