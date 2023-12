U PETAK OBLAČNO SA KIŠOM, MAKSIMALNO DO 7°C

U petak kiša u prvom delu dana, a popodne prestanak. Vetar umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura oko 3°C, a maksimalna do 7°C.

U subotu oblačno sa kišom u severnim, centralnim i istočnim predelima, a na zapadu i jugu suvo. Vetar ujutru umeren do pojačan severozapadni, a popodne slab jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 7°C do 10°C. Uveče je moguća kiša na severu Srbije. Temperatura u 22h od 3°C do 6°C.

U nedelju toplije sa sunčanim periodima na zapadu i jugu, a na severu oblačnije sa manje sunčanih intervala. Na severoistoku je mgouća ređa pojava slabe kiše. U ponedeljak znatno toplije od proseka sa dužim sunčanim periodima. U utorak takođe toplo za ovo doba godine.