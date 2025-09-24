U PETAK, 26. SEPTEMBRA OBELEŽAVA SE EVROPSKI DAN JEZIKA

Na inicijativu Saveta Evrope, u saradnji sa Evropskom komisijom, svake godine 26. septembra obeležava se Evropski dan jezika u cilju ukazivanja na jezičku raznolikost, kulturno bogatstvo i značaj učenja jezika u savremenom društvu.

Učenje jezika otvara vrata boljem razumevanju, podstiče toleranciju i gradi mostove među ljudima različitih kulturnih i jezičkih zajednica.

Kao i prethodnih godina, Kulturni centar Kruševac u saradnji sa osnovnim školama Rasinskog okruga ovim povodom, u petak 26. septembra, organizuje radionice, izložbe i projekciju filma.

Program počinje u 17 sati u Klubu KCK.