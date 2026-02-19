U OŠ „Jovan Popović“ u toku su radovi na uređenju enterijera, radovi se finansiraju iz budžeta grada Kruševca.

Đaci osnovnih i srednjih škola su na Sretenjskom raspustu do ponedeljka, 23. februara. OŠ „Jovan Popović“ iskoristila je mini raspust za završetak radova na uređenju unutrašnjeg prostora škole, te su tako intenzivirani radovi na krečenju hola i učionica kao i na sređivanju učionice i zamene nameštaja.

Direktorka OŠ „Jovan Popović“ zahvalila se Gradskoj upravi na kontinuiranoj saradnji i finansijskoj pomoći. Vrednost svih radova je preko milion dinara.

Po rečima pomoćnice gradonačelnika za društvene delatnosti Snežane Aleksić ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost grada.

OŠ „Jovan Popović“ broji 860 učenika i svrstava se u jednu od najvećih obrazovnih ustanova na teritoriji Kruševca.