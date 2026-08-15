U OPŠTINI ALEKSANDROVAC ODRŽANI MIHOLJSKI SUSRETI SELA

U selu Vražogrnci danas su svečano održani tradicionalni „Miholjski susreti sela“, manifestacija koja okuplja meštane aleksandrovačkog kraja sa ciljem očuvanja tradicije, narodnog stvaralaštva i promocije života na selu.

Program je počeo okupljanjem meštana i gostiju iz okolnih mesta, koji su imali priliku da uživaju u bogatoj ponudi domaćih gastronomskih specijaliteta i etno-izložbi. Posebnu pažnju privukli su štandovi sa tradicionalno pripremljenom hranom, pecivima i kolačima, koje su vredne ruke meštanki pripremile za ovu priliku.

Pored izložbenog dela, manifestaciju su pratili i sportsko-rekreativni sadržaji i druženje u prirodi, čime je još jednom istaknuta važnost zajedništva i negovanja društvenog života u ruralnim sredinama.

Organizaciju ovogodišnjih susreta podržali su Ministarstvo za brigu o selu Republike Srbije, Opština Aleksandrovac i Mesna zajednica Vražogrnci, uz želju da se ova lepa tradicija nastavi i narednih godina.