MALIŠANI KRUŠEVAČKIH VRTIĆA POSETILI POLICIJSKU UPRAVU U OKVIRU DEČIJE NEDELJE

U okviru Dečije nedelje, koja se obeležava od 6. do 12. oktobra pod sloganom „Imam prava da se igram, da se smejem, maštam, stvaram – i u bolji svet pretvaram“, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava Kruševac organiizovali su Dan otvorenih vrata za mališane Predškolske ustanove „Nata Veljković“.

Ministarstvo unutrašnjih poslova svake godine uzima učešće u obeležavanju Dečije nedelje, sa ciljem podizanja svesti o značaju bezbednosti i pravima dece u društvu,kao i da mališanima približi rad policije, kako bi od najranijeg uzrasta sticali poverenje u policijsku službu.

Povodom Dečije nedelje, koja traje do nedelje, 12. oktobra, organizovani su različiti sadržaji ispunjeni radionicama, sportskim aktivnostima, muzičkim nastupima i izložbama. Ideja je da deca kroz igru i kreativne sadržaje razvijaju maštu, stiču nova znanja i prijateljstva.