U NOVOM SADU, NA GODIŠNJICU PADA NADSTREŠNICE, ODRŽAN GOTOVO CELODNEVNI KOMEMORATIVNI SKUP

Godišnjica pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena – obeležena je komemorativnim skupovima u zemlji, regionu i svetu. U Novom Sadu, na velikom komemorativnom skupu, na poziv studenata, građani su se okupili na 16 lokacija za 16 žrtava, odakle su došli do Železničke stanice.

Građani su odali poštu žrtvama tragedije u Novom Sadu polaganjem venaca i paljenjem sveća ispred Železničke stanice, gde je u padu nadstrešnice, pre godinu dana, stradalo 16 osoba.

U 60 gradova širom sveta održani su komemorativni skupovi koje je organizovala srpska dijaspora. U Srbiji je danas bio Dan žalosti. Parastosi su služeni u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Banjaluci.

Majka Stefana Hrke, Dijana Hrka je na komemorativnom skupu u Novom Sadu, u kratkom govoru poručila da nastavlja borbu za ostvarivanje pravde i da počinje štrajk glađu ispred Skupštine Grada Beograda.

„Nakon pregleda preko 20.000 dokumenata i 600.000 strana, mogu vam reći da nadstrešnica nije pala kao posledica terorizma ili sabotaže. Ako pričamo o građevinskom aspektu nadstrešnica je pala zbog gubitka svoje nosivosti. Do gubitka njene nosivosti, došlo je primarno, ali ne i jedino, zbog korozije u čeličnim žicama koje su se nalazile u zategama kojima je ta nadstrešnica bila okačena o krovnu konstrukciju“, rekla je profesorka Građevinskog fakulteta u Beogradu dr Sanja Fric.

Na Keju žrtava racije u Novom Sadu, šesnaestominutnom tišinom nastavljen je komemorativni i najveći skup u istoriji Novog Sada. Okupljeni su upalili bliceve na telefonima, sa barki na Dunavu u reku su položeni venci, a sa Petrovaradinske tvrđave u nebo je simbolično pušteno 16 lampiona. Time je najveći komemorativni skup završen, ali su redari obavestili građane da će se mirni protesti nastaviti. I po oceni MUP-a, današnji komemorativni skup u Novom Sadu protekao je mirno i bez ijednog incidenta. Ne zaboravimo, pre godinu dana poginuli su: Sara Firić (6), Valentina Firić (10) i Đorđe Firić (53) iz Kovilja, zatim Milica Adamović (6), Sanja Ćirić Arbutina (35) i Mileva Karanović (76), sve iz Kaća. Poginuli su i Nemanja Komar (17) iz Stepanovićeva, Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina, Stefan Hrka (27) iz Beograda, Anđela Ruman (20) iz Stare Pazove, Goranka Raca (58) iz Novog Sada, Đuro Švonja (77) iz Stepanovićeva, Vukašin Raković (69) iz Bukovca i državljanin Severne Makedonije Vasko Sazdovski (46). Anja Radonjić (24) iz Paraćina preminula je od posledica teških povreda u bolnici 17. novembra. Vukašin Crnčević (18) iz Zmajeva, učenik srednje škole iz Novog Sada, umro je 21. marta ove godine. Teodora Martinko je sa teškim povredama preživela tu nesreću.

