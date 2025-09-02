U NEDELJU POTPUNO POMRAČENJE MESECA, ORGANIZOVANO POSMATRANJE SA BAGDALE

Potpuno pomračenje Meseca moći će u celosti da se posmatra iz Srbije u nedelju 7. septembra. U Srbiji će se Mesec delimično pomračen pojaviti na istoku u večernjim satima, kada Mesec izađe na istoku negde oko 19 časova. Potpuno pomračen će biti od 19.30 do 20.52 časa. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21.56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22.56 časova.

Ukoliko bude vedro, Kruševljani će ovu interesantnu pojavu uz stručne komentare moći da prate i sa Bagdale kod crkvice opremom astronomskog udruženja „Eureka“. Udruženje će pokušati da pripremi tehniku i za onlajn praćenje događaja iz opservatorije „Šarengrad“.

Pomračenje Meseca se prati golim okom.

Sve faze pomračenja će moći da se posmatraju iz Indije, Kine, centralne Rusije, Kazahstana i zapadne Australije, a neće se videti ni iz Severne ni iz Južne Amerike. Prema procenama, ovu pojavu moći će da vidi oko 77% stanovnika Zemlje. U Srbiji za sad je poznato da će događaj pratiti kolege iz astronomskog društva „Ruđer Bošković“ sa Kalemegdana.

Za vreme pomračenja Mesec prolazi kroz Zemljinu senku, a do njegove površine od bele svetlosti Sunca kroz Zemljinu atmosferu prolazi samo crvena boja, pa Mesec ima bakarnocrvenu boju, zbog čega se na Zapadu često naziva „krvavi Mesec“.