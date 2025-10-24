U NEDELJU AKCIJA BESPLATNIH ULTRAZVUČNIH PREGLEDA DOJKI ZA ŽENE SVIH STAROSNIH DOBI

U okviru oktobra – međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke, Opšta bolnica Kruševac organizuje akciju besplatnih ultrazvučnih

pregleda dojki, žena svih starosnih dobi.

Zainteresovane sugrađanke, bez obzira na zdravstveno osiguranje, moći će da obave ultrazvučne preglede u nedelju, 26. oktobra 2025. godine, u periodu od 8 do 16 časova, u Službi radiološke dijagnostike (prizemlje zgrade Dijagnostičkog centra) i Dnevnoj bolnici za hemioterapiju (zgrada Nervnog bloka – P+8).

Prijavljivanje sugrađanki:

u petak, 24.10.2025. godine u periodu od 8 do 16 časova, na telefon br. 060/3059327 i

u subotu, 25.10.2025. godine u periodu od 8 do 14 časova, na telefon br. 060/1613651.

Sve sugrađanke koje nisu zakazale pregled telefonskim putem, moći će da isti obave u nedelju, od 8 do 16 časova, u Službi radiološke

dijagnostike (prizemlje zgrade Dijagnostičkog centra).