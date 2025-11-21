U NAREDNIH 7 DANA LITAR EVRODIZELA KOŠTAĆE 204 DINAR, DOK ĆE CENA BENZINA BITI 183 DINARA

Od danas pa u narednih sedam dana, na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštaće 204 dinar, dok će cena benzina biti 183 dinara.

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće veća za tri dinara u narednih sedam dana i litar će koštati 204 dinara, dok će benzin poskupeti za dinar i njegova cena za litar biće 183 dinara, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka.

Kako je navedeno, privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.